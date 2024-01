Kevin Kamenschak: Ein Versprechen für die Zukunft

Wer Kevin Kamenschak vom ATSV Linz als Aufsteiger des Jahres 2023 in der österreichischen Leichtathletik tituliert, liegt nicht daneben. Der erst 19-Jährige, der bei der U20-EM in Jerusalem Silber (über 1500 m) und Bronze (über 5000 m) gewonnen hatte, drückte mit seiner Spritzigkeit und Unbekümmertheit auch dem 41. Internationalen Raiffeisen Silvesterlauf, der zum 25. Mal in Peuerbach über die Bühne ging, seinen Stempel auf. Und wie.