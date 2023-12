Ein perfektes Jahr für "Missy Julia"

Julia Mayer hat ihr Olympia-Ticket schon in der Tasche.

Auch wenn der Topstar bei den Herren, Samwei Mailu (Ken), amtierender Sieger und Streckenrekordhalter beim Wien-Marathon, am Mittwoch wegen einer Rückenverletzung abgesagt hat, kann sich das Teilnehmerfeld im "Lauf der Asse" absolut sehen lassen. ORF Sport+ überträgt am Sonntag (14.15 Uhr) den 41. Internationalen Raiffeisen Silvesterlauf, der zum 25. Mal in Peuerbach über die Bühne gehen wird, live.