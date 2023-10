Kelvin Kiptum: Warum es für den Rekordmann so fantastisch lief

"Einen Weltrekord – das hatte ich heute nicht im Sinn." Der Kenianer Kelvin Kiptum stand am Sonntag im Ziel des Marathons von Chicago ungläubig da und wusste offenbar selbst nicht so recht, was er da gerade auf die Straße gezaubert hatte. In 2:00:35 Stunden verbesserte er die bestehende Bestmarke seines Landsmannes Eliud Kipchoge um mehr als eine halbe Minute, schrammte nur knapp an der Zwei-Stunden-Schallmauer vorbei.