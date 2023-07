Der Weltranglistenerste, der auf einen Hollersaft nach Andorf kommt

"Dankbarkeit und der Hollersaft meiner Frau", so fasst Klaus Angerer zusammen, wie er es geschafft hat, den aktuellen Weltranglistenführenden im 100-Meter-Sprint, Ferdinand Omanyala, zum morgigen Josko-Laufmeeting in Andorf zu bringen. Dankbarkeit, weil es nicht das erste Mal ist, dass der 27-jährige Kenianer im Innviertel seine Zelte aufschlägt. 2021 ging Omanyalas Stern in Andorf auf, als er hier erstmals die 10-Sekunden-Schallmauer durchbrach. Angerer: "Das hat ihm die Türen zu den großen