Kylian Mbappe: "Wir werden zurückkommen"

PARIS. "Es tut wirklich sehr weh, wir hatten ja praktisch eine Hand am Pokal." Frankreichs Fußball-Teamchef Didier Deschamps (54) spielte nach dem gegen Argentinien verlorenen WM-Finale auf die 121. Minute an, in der Stürmer Randal Kolo Muani von Deutschlands Sport-Mannschaft des Jahres – Eintracht Frankfurt – alleine vor Argentiniens Torhüter Emiliano Martinez aufgetaucht war.