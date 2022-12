Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt

Hee-chan Hwang, der von 2015 bis 2020 (mit Unterbrechung) in Salzburg gekickt hat, genießt ab sofort Heldenstatus in Südkorea. Der 26-jährige Stürmer schoss sein Nationalteam in der 91. Minute – nach Genieblitz und Traumvorlage von Superstar Heung-min Son – zum 2:1-Sieg über die bereits fix qualifiziert gewesenen Portugiesen in das WM-Achtelfinale. Der Showdown in der Gruppe H war an Spannung kaum zu überbieten, letztlich entschied die höhere Zahl an erzielten Treffern (4:4 vs. 2:2) zugunsten der Asiaten und gegen den zweimaligen Weltmeister Uruguay, dem ein 2:0-Erfolg über Ghana nicht genügte.

Nach dem Schlusspfiff stürmten die erbosten Südamerikaner auf das Schiedsrichterteam um den deutschen Head-Referee Daniel Siebert zu, der eine oder andere Rempler war zu registrieren. Die "Celeste", der ein einziges Tor für den Aufstieg gefehlt hatte, fühlte sich verschaukelt. Der Unmut ist durchaus verständlich: In der 92. Minute hätte es nach einem Foul an Edinson Cavani, der an der rechten Wade getroffen worden war, Elfmeter für Uruguay geben müssen. Siebert bewertete die Situation anders, darüber hinaus schaltete sich der VAR (unverständlicherweise) nicht einmal ein.

Sehr zum Leidwesen von Mittelfeldmann Giorgian de Arrascaeta, der vor der Pause einen "Doppelpack" geschnürt hatte (26., 32.). "Was passiert ist, ist passiert. Wir müssen aber ruhig bleiben", versuchte der 28-Jährige zu beschwichtigen, während Kapitän Luis Suarez mit seinem über den Kopf gestülpten Trikot im Tal der Tränen versank. Dabei blieb es. Der Routinier hat diesmal niemanden gebissen in oder nach diesem Match der "Verlierer", in dem Ghana ein Remis genügt hätte, um die K.-o.-Phase zu erreichen.

Doch die "Black Stars" verspielten diese Chance leichtfertig, indem sie beim Stand von 0:0 durch Andre Ayew (21.) vom Elfmeterpunkt scheiterten. Den Südkoreanern spielte das natürlich im Parallelmatch in die Karten, trotzdem mussten sie Schwerstarbeit leisten, um Portugal nach frühem 0:1-Rückstand in die Knie zu zwingen.

Das Zittern ging nach dem Abpfiff weiter, die Spieler versammelten sich – mit Handys ausgestattet – im Mittelkreis und verfolgten die letzten Minuten der Uruguay-Partie. Ohne Beinbruch. Anschließend gab’s kein Halten mehr: Jubel, Trubel, Heiterkeit.