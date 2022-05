Vorwärts bastelt weiter am Kader für die Zukunft

Drei Spieltage stehen beim SK BMD Vorwärts Steyr in der 2. Liga noch auf dem Programm. Während sich die Mannschaft mit konstant starken Leistungen in den vergangenen Wochen aus den Abstiegsnöten befreit hat, arbeitet Sportchef Jürgen Tröscher bereits eifrig am Kader für die kommende Saison.