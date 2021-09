Beim Auswärtsspiel in Wien hofft das Team von Trainer Daniel Madlener auf Tore von Aleksandar Demonjic. Der 26-jährige Bosnier ist endlich spielberechtigt – und wird heute sein Debüt im Vorwärts-Trikot feiern. Der Stürmer stand in Österreich bereits in den Schlagzeilen: 2018 war er nicht nur für den niederösterreichischen Landesligisten Loosdorf, sondern gleichzeitig auch für einen Klub in Bosnien aktiv. Laut FIFA-Regularien ist aber nur ein Klub gestattet, weshalb Demonjic für 13 Spiele