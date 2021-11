Steyrs Befreiungsschlag dank neuer "Offensiv-WG"

Sieben Monate sind genug: Nach dem 4:1-Sieg von Fußball-Zweitligist SK Vorwärts Steyr gegen Dornbirn durfte das Team von Trainer Daniel Madlener am Samstag gemeinsam mit den Vorwärts-Fans endlich wieder einmal zum legendären "Humpa"-Fangesang tanzen. In der 14. Runde gelang der erste Heimsieg in dieser Saison – nach saisonübergreifend neun Versuchen ohne vollen Erfolg.