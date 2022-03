Zeit für einen Neuanfang

Nur ein Punkt aus drei Frühjahrsspielen: Nach dem 1:2 am Freitag daheim gegen Bad Gleichenberg waren beim Fußball-Regionalligisten WSC/Hertha nicht nur die Aufstiegsträume in ganz weite Ferne gerückt, es folgte am Samstag auch ein Köpferollen beim Aufstiegskandidaten aus der Messestadt: Die Welser trennten sich – wie bereits am Wochenende auf nachrichten.at exklusiv berichtet – von ihrem Trainerteam um Chefcoach Markus Waldl sowie dessen Co-Trainer Christoph Brummayer. Auch Sportchef Gerald Perzy wurde von seinen Aufgaben entbunden. "Wir müssen die Mission Aufstieg jetzt einmal aus dem Kopf bekommen und brauchen einen Neuanfang", begründet Obmann Roland Golger die Entscheidung.

Seit Sommer 2019 war das Duo um Waldl und Perzy hauptverantwortlich für den sportlichen Bereich. In den coronabedingt abgebrochenen Spielzeiten lag man jeweils zwei Punkte hinter Platz eins. Auch in der aktuellen Saison fehlte nach dem Herbst-Durchgang nur ein Punkt auf den großen Aufstiegsrivalen Sturm Graz II – nach dem desaströsen Frühjahrsstart vergrößerte sich der Rückstand aber mittlerweile auf fast schon uneinholbare neun Punkte. Mit einem Sieg im morgigen Nachholspiel gegen Allerheiligen könnten die Steirer den Vorsprung sogar auf zwölf Punkte ausbauen. Trotzdem war Perzy über die Entscheidung des Klub-Vorstands überrascht: "Anspruch und Wirklichkeit klaffen mir zu weit auseinander. Ich musste Budgetkürzungen von 30 Prozent hinnehmen. Es wird vergessen, dass es in dieser Liga viele gute Mannschaften gibt. Ich bin enttäuscht, dass die Nerven so weggeschmissen wurden."

Sulimani bekommt die Chance

Ein Vereins-Urgestein soll jetzt die Trendumkehr schaffen: Emin Sulimani, seit 2016 in verschiedenen Trainer-Rollen bei den Welsern, bekommt die Chance, sich bis Sommer 2023 als Chefcoach zu beweisen. "Es ist ein großer Schritt für mich", sagt der 35-Jährige, der bei WSC/Hertha auch schon im Hinblick auf die kommende Saison eine neue Ära einleiten soll – mit einem neuen Sportchef, der aktuell gesucht wird. Langfristig hat man die zweite Liga weiter als Ziel vor Augen. "Wir wollen auch in der kommenden Saison um eine Zulassung für die zweithöchste Spielklasse ansuchen", sagt Obmann Golger.