Wenn ein Plüschtier ein Unterhaus-Team coacht

75.784 Fans fieberten beim gestrigen Finale der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Sydney mit den beiden Endspiel-Teilnehmern Spanien und England (1:0) mit – und Millionen verfolgten das Spiel vor den Fernsehern. Sicher auch die Kickerinnen der Union Pettenbach, die am Freitag daheim gegen Weibern in die neue Saison in der Frauenklasse Süd/West starten.