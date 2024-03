Was läuft da zwischen Oedt und dem LASK?

LINZ. In der aktuellen Saison dürfte es für den Meister der OÖ-Liga eigentlich keinen Ausweg mehr geben: Aufgrund der geltenden Infrastruktur-Lizenzierungsbestimmungen, die für die OÖ-Liga und die Regionalliga gleich sind, hätte der Meister am Ende der Saison nur folgende Wahl: Entweder man erfüllt die Kriterien und steigt in die Regionalliga auf, oder man erfüllt die Kriterien nicht und muss absteigen.