Vorwärts Steyr lebte kurz den amerikanischen Traum

LINZ. Sportlich ist der SK Vorwärts Steyr in der Fußball-Regionalliga trotz der 0:3-Niederlage am Freitag in Gleisdorf gut unterwegs – die finanziellen Probleme halten den Klub abseits des Rasens aber weiter in Atem. Präsident Markus Knasmüller spricht im OÖN-Interview über das kommende Budget, einen abgesprungenen Investor und eine Versöhnung mit den Fans.