"Vorwärts Steyr gehört zu meinem Leben einfach dazu"

Auch wenn die 1:2-Niederlage am Freitag in der Fußball-Regionalliga gegen die Amateure des Wolfsberger AC die Geburtstagsfeier von Fußball-Regionalligist Vorwärts Steyr anlässlich des gestrigen 105. Geburtstags etwas getrübt hat – allzu lange wird sich ein Duo an diese Niederlage aber wohl nicht mehr zurückerinnern: kein Wunder, so viel wie Martin Burgsteiner und Rudi Pimsl bereits mit den Rotjacken erlebt haben.