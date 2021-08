Die OÖ-Liga steht kopf: Zum Zeitpunkt des Abbruchs in der Vorsaison lag St. Martin auf Platz eins und Wallern auf Rang drei – nach dem dritten Spieltag der neuen Spielzeit findet sich das Duo ganz unten in der Tabelle wieder. "Die Punkteausbeute ist miserabel, aber wir bleiben ruhig. Wir haben gerade mit einigen Ausfällen zu kämpfen", sagt Wallern-Sportchef Albert Huspek nach der 0:5-Auswärtsniederlage in Mondsee.