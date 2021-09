Urfahr-Derby fand vor leerer Tribüne statt

Kurios: Eigentlich hätte die 400 Zuseher fassende Tribüne, die in den vergangenen Wochen neu errichtet wurde, feierlich eröffnet werden sollen. Dem war aber nicht so: Die um 420.000 Euro neu errichtete Tribüne hat vorerst noch keine Baubewilligung und ist somit für Zuseher noch nicht zugelassen. Sollte es keine nachträgliche Baubewilligung geben, könnte es im schlimmsten Fall sogar zum Abriss der neu errichteten Tribüne kommen. Trotzdem strömten 800 Fans in das Sonnleitner-Stadion. Bitter: Auch auf dem Rasen gab es für das Heimteam keinen Grund zum Feiern: Leon Sokrat machte in der 87. Minute das Derby-Goldtor für Admira Linz.

4:0 und 1:2 bei Debüt

Gelungenes Trainerdebüt für Erhard Wegerer bei Neuzeug: Nach dem Abgang von Hubert Zauner zu OÖ-Ligist Micheldorf steigt der vormalige Co-Trainer beim Landesligisten zumindest bis Winter zum Chef auf, siegte bei seiner Premiere gegen Katsdorf 4:0. Weiter punktelos bleibt im Westen Schwanenstadt auch unter Neo-Trainer Norbert Hutterer (zuletzt Ohlsdorf): 1:2 gegen Schalchen. Neuer Spitzenreiter ist Ostermiething: Die Berg-Elf schob sich mit dem 3:1 gegen Kammer an Gmunden (0:0 gegen Bad Wimsbach) vorbei.