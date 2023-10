Unterhaus: Wenn ein Team den Elfer verweigert

Es war eine jener Aktionen, die den Amateurfußball so besonders machen: Bei Ternbergs 7:0 gegen Reichraming in der 2. Klasse Ost spielte sich in der Vorwoche eine Szene ab, die beiden Vereinen und den Kickern noch lange in Erinnerung bleiben wird – und zu Recht eine Menge Lob und Anerkennung einbrachte.

Was war passiert? In Minute 28 stürmte Ternbergs Marcel Nagler beim Stand von 1:0 für sein Team in den Strafraum von Reichraming. Ein Gegenspieler hatte im Rutschen den Ball zum Eckball geklärt – zur Verwunderung aller zeigte Schiedsrichter Wolfgang Lehfellner aber auf den Punkt und entschied fälschlicherweise auf Elfmeter. Ein Wahrnehmungsfehler, der immer passieren kann. Die Ternberger Spieler reagierten sofort und wiesen den Referee auf seinen Fehler hin. "Die ganze Mannschaft wollte nicht, dass dieser Strafstoß gegeben wird. Wir kennen und respektieren den Gegner schon lange. Darum haben wir sofort agiert", erklärte mit Marcel Nagler der vermeintlich gefoulte Spieler.

"War stolz auf mein Team"

Nach kurzer Überlegung nahm der Schiedsrichter den Elfmeter zurück. "In diesem Moment war ich brutal stolz auf meine Spieler. Das zeigt, dass die Jungs wirklich Sportsgeist und Charakter in sich tragen", erklärte Ternbergs Trainer Stefan Wimmer. Das honorierte auch Schiedsrichter Lehfellner, der in der Pause sogar extra noch mal in die Kabine der Hausherren gekommen war und sich bei den Ternberg-Kickern bedankt hatte, dass sie ihn auf seinen Fehler hingewiesen hatten. "Auch ich habe den Spielern noch einmal gesagt, wie hoch ich ihnen diese Fair-Play-Aktion anrechne", war Trainer Wimmer stolz.

