Unterhaus: Kostet dieser Wechsel-Fehler Adlwang den Titel?

Eigentlich hat das Team von Trainer Gerhard Mandl am Samstag Verfolger SPG Vorwärts Steyr/ATSV Juniors in der 1. Klasse Ost auf dem Rasen 2:1 besiegt und den Platz an der Tabellenspitze verteidigt. Im Finish unterlief den Gästen aber wohl ein folgenschwerer Fehler: Adlwangs Wechsel von Moritz Diwald für Mario Djudjik in der 94. Minute war der vierte Austausch in diesem Spiel. Bitter: Vier Wechselfenster sind nur dann erlaubt, wenn ein Tausch in der Halbzeitpause durchgeführt wird.