Torjubel am Karfreitag – den gibt’s jetzt auch im Unterhaus

Solche Szenen wird es am Karfreitag auf unseren Fußballplätzen geben.

Vor einigen Jahren ist ein oberösterreichischer Schiedsrichter-Boss schimpfend auf die Barrikaden gestiegen, als leise angedacht wurde, auch am Karfreitag Spiele im Fußball-Unterhaus durchzuführen. Auch für einen ehemaligen Verbandsboss war ein Spielbetrieb an diesem Tag ein absolutes No-Go. Jetzt wurde der Karfreitag auch in Oberösterreichs Amateurfußball erstmals für den Spielbetrieb "aufgemacht".