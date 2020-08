Vier Teams der OÖ-Liga werden in der kommenden Saison wohl um den Titel Rittern. Die Aufstiegskandidaten im Detail: SPG Wallern/St. Marienkirchen Die Trattnachtaler lagen bis zum Corona-Abbruch vorne. Heuer will das Team von Trainer Neuhofer wieder oben mitspielen – die Spielgemeinschaft hat als einziger Verein den Titel als Ziel ausgerufen. SPG Weißkirchen/Allhaming Trainer Olzinger lag mit seiner Mannschaft in der Vorsaison nur wegen der Tordifferenz hinter Wallern. In der Mannschaft