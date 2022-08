König Fußball regiert seit dem Wochenende auch endlich wieder im heimischen Unterhaus. Die OÖN baten Oberösterreichs Verbandspräsidenten Gerhard Götschhofer nach dem Startschuss zum Interview. OÖN: Am vergangenen Wochenende wurden auch die unteren Ligen angekickt – erwarten Sie sich eine ähnlich komplikationslose Saison wie in der vergangenen Spielzeit? Gerhard Götschhofer: Ich will nichts verschreien, aber ich bin natürlich optimistisch. Wir sollten es wieder schaffen, den Herbst