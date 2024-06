Regionalliga: Im Abstiegskampf kommt es zum kuriosen Finale

LINZ. Wer steigt aus der Fußball-Regionalliga ab? Am allerletzten Spieltag fällt am Freitag die Entscheidung, welches Team als Drittletzter ebenfalls noch den Gang nach unten antreten muss. Die Ausgangsposition vor dem Saisonfinale für das betroffene OÖ-Trio um Vorwärts Steyr, Vöcklamarkt und die Jungen Wikinger könnte so einfach sein – ist aber doch so schwierig: Platz 9, SK Vorwärts Steyr (37 Punkte): Ja, es gibt sogar eine Konstellation, in der der aktuelle Tabellenneunte noch auf dem