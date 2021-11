Soll der Herbst im Fußball-Unterhaus trotz politischer Krisengipfel, 2G-Regel und täglich steigender Infektionszahlen beendet werden? Die Diskussion darüber ist nicht nur in Oberösterreich groß. Während bei uns die Zeichen trotz Widerständen (noch) auf Weiterspielen stehen, hat man in Kärnten bereits einen Rückzieher gemacht. Die Kärntner Landesliga-Runde am Wochenende wurde ebenso bereits komplett abgesagt wie alle Nachtragsspiele des Bundeslandes.