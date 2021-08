"Keiner weiß, wo er steht", sagte St. Martin-Trainer Dominik Nimmervoll vor dem Start in der Fußball-OÖ-Liga. Eine Meinung, die 279 Tage nach dem bisher letzten Spiel in der höchsten Liga des Bundeslandes viele Kollegen teilen. "Die Vorbereitung war noch nie so schwierig wie heuer. Verletzte Spieler, Urlaube und das zusätzliche Impfen machten es fast unmöglich, immer mit der kompletten Mannschaft anzutreten", sagt Weißkirchens Trainer Alfred Olzinger, der heute die Saison in Mondsee eröffnet.