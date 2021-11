Spät, aber doch hat der OÖ-Fußballverband am Freitag noch eingelenkt und die letzte Herbst-Runde in der OÖ-Liga sowie die restlichen geplanten Nachtragsspiele am vergangenen Wochenende abgesagt. Die gestern vorgelegte Verordnung des Landes kann zwar so ausgelegt werden, dass auch Unterhausspiele – ohne Zuschauer wohlgemerkt – stattfinden könnten. Unterhauspartien ohne Publikum sind jedoch von Haus aus undenkbar.