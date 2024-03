Junge Oberösterreicher trainierten bei spanischem Spitzenklub mit

Es ist der Traum jedes jungen Fußballers: Einmal in einer ganz großen Liga spielen. In Deutschland zum Beispiel – oder gar in Spanien. Für zwei Spieler von Admira Linz ist dieser Traum zuletzt in Erfüllung gegangen. Fünf Tage lang durften Mihajlo Arsic und Asllan Thaqui, beide 17 Jahre jung, in der U19 des spanischen Erstligisten FC Girona mittrainieren.