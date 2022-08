Jugend forscht: Das ist der jüngste Drittliga-Trainer

"Bist du wirklich erst 22 Jahre alt?" – diesen Satz hat Patrick Enengl zu Beginn seiner Trainerkarriere sehr oft gehört. Während die einen in diesem Alter als aktive Fußballer erst so richtig Fahrt aufnehmen, stand der Niederösterreicher 2016 bei seinem Heimatverein Neustadtl bereits bei einem Gebietsligisten (in Oberösterreich mit der Bezirksliga vergleichbar) als Kampfmannschaftstrainer in der Coaching-Zone.