Oft sind es weniger als zehn Kilometer, die Fußballvereine in Oberösterreich von den Nachbarn in Niederbayern trennen. Sportlich sind es hingegen Welten. Während die Meisterschaft bei uns bereits seit August wieder läuft, werden in Bayern alle Klassen ab den Bezirksligen erst nächste Woche wieder angepfiffen. Beim OÖN-Rundruf war vor allem eines zu hören: "In Bayern blickt man neidisch auf Oberösterreich, weil bei euch gespielt und vor allem auch trainiert werden konnte, bei uns hingegen nicht."

Unterschiedlich sind hingegen die Meinungen, wenn es darum geht, wie die Meisterschaft fortgesetzt wurde. Während in Oberösterreich die abgelaufene Saison ergebnislos abgebrochen wurde, wird die Meisterschaft in Bayern jetzt dort fortgesetzt, wo vor der Pandemie unterbrochen worden war. Keiner kann die Situation besser einschätzen als Thomas Stockinger. Der Bayer pendelt zu jedem Training seines Innviertler Vereins Schardenberg (2. Klasse West Nord) nach Oberösterreich. In der Vorsaison lag sein Klub mit 12 Siegen in 12 Spielen fast schon uneinholbar auf Titelkurs, ehe der Corona-Abbruch folgte.

"Auch bei mir daheim waren alle neidisch, dass in Oberösterreich die Meisterschaft schon so lange wieder in vollem Gange ist. Trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass die sportliche Leistung auch belohnt worden wäre. In 15 von 16 deutschen Bundesländern durften die Tabellenführer nach dem Abbruch der Ligen aufsteigen. Nur in Bayern und in Österreich war das anders." Es sei auch extrem schwierig gewesen, die Spieler bei Laune zu halten. "Wir haben dann das Training auch gestoppt. Ich kann nicht Woche für Woche Spannung im Training erwarten, ohne zu wissen, wann es weitergeht. Wir haben auch Spieler verloren, die nach den guten Leistungen bei uns von Vereinen aus höheren Ligen abgeworben wurden. Das war völlig nachvollziehbar." Stockinger hielt sein Team dennoch auf Kurs: Das gestrige 6:1 gegen St. Agatha war bereits der 19. Sieg in Serie.

Freinberg profitierte

Profitiert von den Verbandsentscheidungen hat Stockingers bayrischer Trainerkollege Holger Stemplinger, der mit dem SV Freinberg (1. Klasse Nordwest) beim Abbruch im Frühjahr schon quasi Fixabsteiger war – und jetzt wieder gegen den Abstieg kämpft. "Die frühe Fortsetzung der Meisterschaft in Oberösterreich war wichtig, weil ja auch viele Fußballer aufhören, wenn die Pause ein Jahr dauern würde. Es gibt einfach zu viele Alternativen. Ich kann aber nachvollziehen, wenn sich Vereine ärgern, die durch den Abbruch nicht aufsteigen konnten."

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Schardenberg Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Harald Bartl Redakteur Sport h.bartl@nachrichten.at