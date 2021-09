Hodzic blüht in Wels auf

Titelkandidat WSC/Hertha kommt in der Fußball-Regionalliga immer besser in Form: Das 1:0 gegen Weiz war der dritte Sieg in Serie – seit sechs Spielen ist das Team aus der Messestadt ungeschlagen.

Einen großen Anteil daran hat Stürmer Amar Hodzic: Gegen Weiz traf der 22-Jährige erneut, erzielte neun der 13 Welser Treffer. "Ich hatte ihn schon länger auf dem Radar, im Sommer hat es geklappt, dass wir ihn nach Wels holen konnten", sagt WSC/Hertha-Sportchef Gerald Perzy. Der Angreifer kam von Bundesligist Wolfsberg – für Hodzic legte Wels sogar eine Ausbildungsentschädigung hin.

Sein Start in Wels war holprig: In der Vorbereitung bremste ihn eine Angina aus, Hodzic musste 18 Tage lang Antibiotika nehmen. "Er könnte sogar noch mehr Tore auf dem Konto haben. Wenn man neu zu einem Verein kommt, muss man aber Geduld haben. Man sieht, was der Kopf ausmacht, zuletzt hat es bei ihm 'Klick' gemacht", sagt Trainer Markus Waldl.

Zumal der ehemalige Profikicker, der für den WAC sogar in der Europa League gegen Dinamo Zagreb am Ball war, in Wels auch ins Berufsleben eingestiegen ist, und bei Hauptsponsor Hogo eine Ausbildung macht. Perzy: "Wir haben ein interessantes Paket für ihn geschnürt. Zudem hat er die Chance, mit uns nach oben zu kommen", sagt Perzy. In der zweithöchsten Spielklasse war der Offensivspieler 2020 bereits für Vorwärts Steyr am Ball – kam dort aber kaum zur Geltung. Perzy: "Bei Steyr habe ich mir schon gedacht, dass er nicht zu ihnen passt, weil er kein Konterspieler ist. Amar braucht eine Mannschaft, die viel im letzten Drittel aktiv ist, zu uns passt er richtig gut."

Erster Sieg für Stadl-Paura

Wunder passieren immer wieder – das dachte sich wohl auch der ATSV Stadl-Paura nach dem 3:0 gegen Spittal/Drau, dem ersten Sieg in dieser Saison. Ein Ergebnis, das auch Sportchef Johann Stöttinger nicht erwartet hatte. Vor dem Spiel hatte der Funktionär gesagt, dass er im Winter die halbe Mannschaft austauschen wolle – das nahm sich seine Elf offenbar als Motivation zu Herzen: "Dass dieses Team ein Spiel gewinnt, habe ich nicht für möglich gehalten", war Stöttinger nach dem ersten Dreier erstaunt.