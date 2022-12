Hilferuf in der Weihnachtszeit: Stadl-Paura bangt um Spielbetrieb

STADL-PAURA. Halleluja! Auf Fußball-OÖ-Ligist ATSV Stadl-Paura warten in der besinnlichen Weihnachtszeit entscheidende Wochen: Das Schlusslicht der höchsten Liga des Bundeslandes kämpft um das sportliche und finanzielle Überleben. Stadl-Paura-Trainer Mario Wittmann wandte sich jetzt mit einem echten Hilferuf an die OÖN: "Es brennt an allen Ecken und Enden." Der 51-Jährige sah es als letzten Ausweg, an die Öffentlichkeit zu gehen. Im Sommer ließ sich der UEFA-B-Lizenzinhaber auf die Aufgabe in