Gelingt Gurten nach einer perfekten Woche auch noch eine Sensation im Cup? Am Dienstag hatte das Team von Trainer Peter Madritsch im Nachtragsspiel der Fußball-Regionalliga gegen die WAC-Amateure einen 5:1-Sieg gefeiert, am Samstag legten die Innviertler mit dem 4:0-Heimsieg gegen Schlusslicht FC Wels nach. "Diese beiden Siege waren mental sehr wichtig. Sie geben Auftrieb und heben die Stimmung in der Mannschaft", sagt Madritsch.