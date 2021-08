Grün-gelber Traumstart

Die UVB Vöcklamarkt ist die ganz große Überraschung nach fünf gespielten Runden in der Fußball-Regionalliga. Nicht alle OÖ-Drittligisten sind aber so erfolgreich gestartet. Die OÖN ziehen ein erstes Fazit:

UVB Vöcklamarkt: 22 Stunden durften die Hausruckviertler nach dem Derbyerfolg gegen Gurten (3:1) den Platz an der Tabellenspitze genießen – zum ersten Mal in der Klubgeschichte. In der Vorsaison gelangen in 13 Spielen nur zwei Siege – jetzt sind es bereits doppelt so viele. "Wir wissen es aber richtig einzuordnen", sagt Sportchef Klaus Preiner nach dem vierten Sieg im vierten Spiel.

Union Gurten: Neun Punkte sind gut, Sportchef Franz Reisegger ist trotzdem nicht ganz zufrieden: " Wir haben so viele Geschenke gemacht. Ein paar Punkte gehen uns ab."

WSC/Hertha: Sportchef Gerald Perzy feierte am Samstag seinen 54. Geburtstag – sein Team kommt nach dem 0:0 gegen die Jungen Wikinger aber noch nicht richtig in die Gänge. Langsam müssen die Welser liefern, um nicht den Anschluss zu verlieren. Weshalb Perzy verlangt: "In den nächsten drei Spielen müssen mindestens sieben Punkte her."

Junge Wikinger: Das 0:0 in Wels war bereits das dritte Remis der Saison. "Es könnten mehr Punkte sein, aber der erste Sieg wird bald kommen", sagt Neo-Trainer Stefan Offenzeller.

FC Wels: Beim 1:4 in St. Anna haderten die Welser mit dem Schiedsrichter. "Wir haben zwei klare Elfmeter nicht bekommen", sagt Sportchef Juan Bohensky. Bei der Abreise stand man auch noch im Stau – und kletterte erst um 2.30 Uhr früh daheim aus dem Bus.

ATSV Stadl-Paura: Kein Punkt und 19 Gegentore in den bisherigen vier Spielen – das Team von Trainer Davor Matic ist der Prügelknabe der Liga. Die Hoffnung auf Besserung ist gering. "Unsere Mannschaft ist nicht regionalligatauglich", sagt Sportchef Johann Stöttinger.