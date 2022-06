Größter Vereinserfolg zum 60-jährigen Jubiläum

Jener Titelkampf in der Vorsaison war mit Sicherheit einer der kuriosesten in der OÖ-Liga-Historie: Nach der Hinrunde war Oedt noch vor der SPG Weißkirchen/Allhaming gelegen, in der zweiten Saisonhalbzeit setzte sich das Team von Trainer Alfred Olzinger aber an die Spitze – und fixierte ausgerechnet mit einem 2:0-Erfolg gegen den größten Rivalen den ersten Titel in der OÖ-Liga.