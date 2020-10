OÖ-Ligist Union Mondsee hat es schon wieder erwischt: Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison steht fast der gesamte Kader unter Quarantäne. Im September mussten wegen eines positiven Corona-Falls schon Spiele des Mamoser-Teams verschoben werden – am Wochenende konnte die Partie gegen ASK St. Valentin aufgrund eines neuen Falls ebenfalls nicht stattfinden.