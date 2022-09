ARNREIT. Wie der Vater, so die Söhne – dies gilt bei Familie Neumüller, die in zweiter Generation das Tor von Bezirksliga-Nord-Klub Arnreit hütet. Während Papa Robert Neumüller (51) hin und wieder noch in der Reserve der Mühlviertler spielt, halten seine Söhne Dominik (25) und Klemens (19) den Kasten in der Kampfmannschaft sauber.