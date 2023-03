Eklat im Unterhaus: Hilfsschiedsrichter prügelt mit Fahne auf Kicker ein

Das 4:1 für das 1b-Team von Landesliga-West-Klub Schalchen in der 2. Klasse Südwest gegen USV St. Pantaleon ließ am Donnerstag in der 65. Minute die Wogen hochgehen: Gäste-Spieler Mario Bergmüller soll sich nach einer vorangegangen Abseitsstellung lautstark beim Linienrichter, einem Hilfsschiedsrichter des Heimteams, beschwert haben. Dabei sollen auch unschöne Worte gefallen sein, wie Hauptschiedsrichter Alfred Baumann gegenüber den OÖN erzählt: "Er wollte das Gegentor nicht akzeptieren,