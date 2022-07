Es war schon ein echtes Fußball-Märchen, welches die Oeppinger in der abgelaufenen Saison auf den Rasen zauberten. In den vergangenen beiden Jahren stand die Union Steinprofis Oepping als Vorletzter und Zehnter jeweils am Ende der Tabelle, im vorjährigen Sommer starteten die Mannen von Trainer Rene Beham jedoch voll durch, mischten die 1. Klasse Nord auf und stemmten souverän die Meisterschale.