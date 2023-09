Dietach sagt Ja zum nächsten Schritt

"Meine Aufgabe ist es, Strukturen in den Verein zu bringen, damit auf Sicht der nächste Schritt gelingen kann", sagt Dietachs Neo-Sportchef Jürgen Tröscher. Doch was, wenn der Klub schon im Frühling vor der Aufstiegsfrage steht? "Dann würden wir als Meister auch in die Regionalliga aufsteigen", verriet mit Christian Prechtl der designierte Präsident und Hauptsponsor in Personalunion. "Obwohl mir das ehrlicherweise schon ein bisschen zu schnell gehen würde.