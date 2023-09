Die SPG Wels bleibt in der Regionalliga Mitte das Maß aller Dinge: Nach dem 1:0 gegen Weiz führt das Team von Trainer Emin Sulimani die dritthöchste Spielklasse an, ist zudem als einziges Team weiter ungeschlagen. Platz eins würde am Saisonende den schon lange herbeigesehnten Aufstieg in die 2.