Das ist der Social-Media-Kaiser der OÖ-Liga

Wenn es darum geht, den eigenen Klub in den sozialen Medien bestmöglich in Szene zu setzen, kommen die Vereine im oberösterreichischen Unterhaus auf die kreativsten Ideen. Besonders hervorzuheben ist aber die Online-Präsenz des OÖ-Ligisten aus Ostermiething. Schon vor einiger Zeit engagierten die Innviertler dafür eine ganz besondere Mitarbeiterin: Sabina Gruszka, die Frau von Torhüter Fabio Gruszka, setzt den Tabellendritten im Internet gekonnt in Szene.