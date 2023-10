Brüderliche Tor-Premiere bei Micheldorf

Beim Micheldorfer 2:0-Sieg in Dietach zeichneten die Geschwister praktisch im Alleingang für den ersten Auswärtssieg der Kremstaler in dieser Saison verantwortlich – und netzten dazu erstmals gleichzeitig in einem Spiel. "Beides wurde höchste Zeit", lächelte Luca, der sein Team per Elfer in Führung geschossen hatte. Der 28-Jährige absolvierte die Akademie der SV Ried, bestritt für die Innviertler später ein Spiel in der Bundesliga, ehe es ihn in die USA verschlug.