Bei diesem Thema gehen die Meinungen auseinander. Die OÖN hatten am heutigen Dienstag exklusiv darüber berichtet, dass am Saisonende ein Absteiger in der Fußball-OÖ-Liga möglicherweise zu einem Aufsteiger mutieren kann. Der Hintergrund: Bleibt es bei den jetzigen Tabellenkonstellationen wird der Viertletzte der Tabelle – das ist aktuell als Tabellen-Dreizehnter Micheldorf – im schlimmsten Fall am Saisonende einen Anruf des OÖ-Fußballverbands erhalten, in dem es sinngemäß