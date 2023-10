Knapp zwei Wochen ist es her, dass LASK-Legende Franz Viehböck seinen 85. Geburtstag gefeiert hat. Vor wenigen Tagen folgte ein weiteres Jubiläum: Am 27. Oktober 1963 – also vor 60 Jahren – erzielte er seinen ersten von zwei Länderspiel-Treffern für die österreichische Nationalmannschaft. "Wer die Vorarbeit geleistet hat, weiß ich heute nicht mehr.