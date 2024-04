Askö Oedt: Regionalliga jetzt doch ein Thema?

Ist das ein verspätetes Osterwunder? "Als Meister gehen wir in die Landesliga runter", hatte Franz Grad, Präsident von OÖ-Liga-Spitzenreiter Askö Oedt, am 14. Dezember 2023 noch unmissverständlich im OÖN-Gespräch gesagt. Zur Erklärung: Bei einem Aufstiegsverzicht müsste der OÖ-Liga-Meister in die Landesliga zwangsabsteigen – und wäre dort dann mit einem Aufstiegsverbot in den kommenden beiden Jahren belegt.