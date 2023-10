Anpfiff: Ein fairer Sportsmann!

Während auf der internationalen Bühne sogar Top-Stars teilweise mit theatralischen Schauspieleinlagen versuchen, Elfmeter für ihr Team herauszuschinden, lief es am vergangenen Wochenende beim Spiel in der 2. Klasse Ost zwischen Ternberg und Reichraming mit jenen Protagonisten, für die der Kick mit dem runden Leder lediglich das schönste Hobby der Welt ist, genau andersherum: In der 28. Minute stürmte Ternbergs Marcel Nagler beim Stand von 1:0 für sein Team in den Strafraum von Reichraming.