Abpfiff der Unterhaus-Herbstsaison: Tops, Flops und traurige Stille

In Pettenbach nahm ein Plüschtier auf der Trainerbank Platz. (privat)

Die beste Offensive: Mit einem 4:1-Sieg gegen den ersten Verfolger Riegerting verabschiedete sich die Union Zell am Moos in der 2. Klasse West in die Winterpause. Nicht nur beim Herbst-Finale durfte die Elf von Trainer Franz Rindberger Tore bejubeln – insgesamt traf seine Mannschaft 64 Mal.