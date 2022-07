Erfolg nach 22 Jahre andauernder Durststrecke

In den letzten Jahren stand der UFC Eferding zweimal auf Kurs in Richtung Meistertitel – doch die Corona-Pandemie zerstörte die Hoffnung auf einen Aufstieg, da die Saison abgebrochen werden musste. Dieses Jahr konnte der Verein seine Fähigkeiten bis zum Schluss ausspielen: Der UFC Eferding wurde Meister der 1. Klasse Mitte und steigt in die Bezirksliga auf.