Bei der SV Guntamatic Ried klammert man sich in der entscheidenden Phase natürlich an jeden Strohhalm – doch sogar nach einem Sieg am Samstag in Hartberg könnte der dritte Bundesliga-Abstieg nach 2003 und 2017 feststehen, wenn Altach gleichzeitig daheim im Derby gegen Lustenau gewinnt.