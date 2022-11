Was die SV Ried in diesem Jahr lernen konnte

Für die SV Guntamatic Ried geht es beim morgigen Herbst-Finale in der Fußball-Bundesliga bei der WSG Tirol vor allem um eines: Einen versöhnlichen Abschluss eines sportlich nicht allzu erfolgreichen Jahres.

Mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Tabellenletzten Hartberg (heute gegen Rapid Wien) gehen die Innviertler in die letzte Runde der Herbstsaison. Auf dem vorletzten Platz liegen die Wikinger auch in der Jahrestabelle von Österreichs Oberhaus: Fünf Siege, elf Unentschieden und 13 Niederlagen – so liest sich die Ausbeute im Jahr 2022. Und trotz des bescheidenen sportlichen Erfolgs konnte der Klub in diesem Jahr einiges lernen, wie Präsident Roland Daxl verrät: "Es war ein Jahr, aus dem wir viele Lehren gezogen haben. Unter anderem, dass wir in einer schwierigen Phase auch ruhig geblieben sind. Ich glaube, dass wir deshalb im Herbst auch wieder die Kurve bekommen haben."

Für den 48-Jährigen Vereinsboss war vor allem ein Spiel sinnbildlich dafür, warum Rieds Ergebnisse auf dem Platz durchwachsen waren: "Nach dem 2:2 gegen Sturm Graz in der Vorsaison, bei dem wir ganz knapp die Meisterrunde verpasst haben, sind wir in ein Loch gefallen. Danach haben wir nie mehr eine richtige Brust bekommen."

Die Entscheidung, mit Christian Heinle, einem regionalen, aufstrebenden Trainer, den Einstieg in das Profi-Geschäft ermöglicht zu haben, vertritt er auch nach einer Schwächephase im Herbst weiterhin: "Sein Engagement, die Intensität und seine Motivation sind top. Auch in einer schwierigen Phase ist jeder zu ihm gestanden, das spricht ja für ihn."

Nachjustiert hat man im Bereich der sportlichen Leitung: Wie in den OÖN berichtet, soll Wolfgang Fiala ab der Winterpause Sportchef Thomas Reifeltshammer wieder vermehrt unterstützen: "Wolfgang war ja immer Sport-Vorstand, hat zuletzt auch bei der U18 als Trainer mehr Verantwortung übernommen. Er wird sich jetzt wieder mehr bei den Profis einbringen können. Vor allem beim Scouting und bei der sportlichen Ausrichtung ist Wolfgang ein Fachmann – und die perfekte Ergänzung zu Reifi."

Monschein wieder im Kader

Bereits im Winter könnte das Duo am Transfermarkt nachlegen. Daxl: "Wir werden definitiv etwas tun." Ein Sommer-Neuzugang machte gestern die Reise nach Innsbruck mit: Christoph Monschein hat sich nach seiner Nicht-Nominierung gegen Klagenfurt wieder für den Kader qualifiziert. Dafür fehlt Kingsley Michael: David Ungar wird den Nigerianer im Zentrum vertreten.