Thierry Henry kommt mit Weltklasseteam zum U21-Spiel nach Ried

Auf ein ganz besonderes Fußballfest dürfen sich Fans morgen Abend freuen, wenn Österreich in der U21-EM-Qualifikation in der Innviertel-Arena in Ried (18.30 Uhr) auf Frankreich trifft. Mit rund 380 Millionen Euro wird der Marktwert der französischen U21-Nationalmannschaft auf "transfermarkt.at" beziffert. Bayern-Stürmer Mathys Tel (50 Millionen Euro Marktwert), Enzo Millot (Stuttgart, 20 Millionen) oder Elye Wahi (Lens, 40 Millionen) werden in Ried auflaufen.